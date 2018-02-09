Школы Сургута закрыли на карантин с 10 февраля

С 10 февраля 2018 года приостановлен учебный процесс в школах города, сообщает департамент образования Сургута. «В соответствии с Постановлением исполняющего обязанности Главного государственного санитарного врача в городе Сургуте и Сургутском районе от 9 февраля, с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях», - сообщается в официальном документе. Срок карантина пока не обозначен. Вероятно, пока речь идет о неделе отмены занятий.