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Центральный банк России вновь снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5 процента, сообщают «Ведомости».

«Замедление инфляции способствовало снижению инфляционных ожиданий, которое, однако, остаётся неустойчивым и неравномерным. При этом необходимо не только дальнейшее снижение инфляционных ожиданий, но и уменьшение их чувствительности к изменениям ценовой конъюнктуры», – говорится в сообщении регулятора.

В январе инфляция в России обновила исторический минимум, опустившись до 2,2% в годовом выражении, обогнав прогнозы Минэкономразвития и ЦБ.


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Сегодня в 16:37, просмотров: 54, комментариев: 0


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