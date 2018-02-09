Центральный банк России вновь снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5 процента, сообщают «Ведомости».

«Замедление инфляции способствовало снижению инфляционных ожиданий, которое, однако, остаётся неустойчивым и неравномерным. При этом необходимо не только дальнейшее снижение инфляционных ожиданий, но и уменьшение их чувствительности к изменениям ценовой конъюнктуры», – говорится в сообщении регулятора.

В январе инфляция в России обновила исторический минимум, опустившись до 2,2% в годовом выражении, обогнав прогнозы Минэкономразвития и ЦБ.