​Госдума: вопрос об отставке главы МОК Томаса Баха сейчас не ставится

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что вопрос об отставке главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха сейчас не ставится, сообщает «Интерфакс».

«Инициировать отставку Томаса Баха никто не собирается. Кадровые изменения в международных спортивных структурах находятся вне наших полномочий», – сказал Дегтярев журналистам в пятницу.

«После Олимпийских игр будет правильным инициировать изменения во всемирной системе борьбы с допингом. Чтобы она была более транспарантной, справедливой и отвечала духу времени», – отметил он.

Ранее, отвечая на вопрос «Интерфакса», будет ли выдвинуто требование об отставке Баха, Дегтярев сказал: «Будем всех требовать».