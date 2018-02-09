​Букмекеры сделали прогноз шансов России выиграть медальный зачет ОИ-2018

Эксперты компании «Рейтинг Букмекеров» заявили, что шансы у России выиграть медальный зачет Олимпийских игр минимальны, сообщает «Интерфакс».

«На букмекерском языке, шансы россиян стать первыми в медальном зачете Олимпиады в Южной Корее мизерны - около 5%. Здесь балом правят норвежцы, вероятность итогового триумфа которых около 40-45%". Конкуренцию здесь им могут составить немцы: их шансы возглавить медальный зачет немногим меньше 40%. Это немало. К примеру, шансы хозяев Олимпиады Южной Кореи лишь около 4%», – заявил эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Ткачук.

Вероятность того, что неофициальный медальный зачет выиграет Россия, эксперты оценили коэффициентом 20,0.