​РФПИ договорился с «Яндексом» об инвестициях в их совместное предприятие с Uber

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) станет инвестором совместного предприятия «Яндекс.Такси» и Uber. Об этом заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает «Интерфакс».

«Достигли всех договоренностей с "Яндексом" на эту тему, поэтому мы будем инвесторами в СП», — сказал Дмитриев.

Сумма инвестиций не уточняется. Однако, ранее Дмитриев говорил, что РФПИ планирует вложить «десятки миллионов долларов». В числе партнеров он называл Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ).