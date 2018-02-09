В Сургуте пройдет общероссийская акция «Дарите книги с любовью»

"Валентинки", милые пустячки в виде сердечек и подарки подороже, но тоже с символикой сердец, да еще и красного цвета - вот, что мы обычно дарим друг другу каждый год 14 февраля. А теперь - будем дарить и книги!

Городские библиотеки Сургута присоединяются к Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» и приглашают всех желающих стать участниками Международного дня книгодарения, который с 2012 года отмечается в более чем 30 странах мира! Инициатором акции является Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Её главная идея – вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век высоких технологий.

В рамках акции в Центральной детской библиотеке состоится викторина «Что скрывает переплет?», финалисты которой получат в подарок книги. В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина, в городских библиотеках №№ 2, 5, 11, 15, 21, 23 и 25 будут организованы книжные выставки - развалы «Дарим книги с любовью», с которых читатели смогут взять книги в подарок в память об этом дне.

Справка:

Международный день книгодарения с 2012 года отмечается в более чем 30 странах мира. В России первая акция «Дарите книги с любовью» с большим успехом прошла в 2017 году. Ее поддержали библиотеки из 60 регионов Российской Федерации, крупнейшие книжные магазины, издательства, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, ТАСС, Российская газета, Государственный Литературный музей и многие другие организации. Членами Ассоциации было собрано и отправлено в библиотеки, в том числе библиотеки детских домов регионов России около 8 000 книг.