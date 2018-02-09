​В Югре реализуют проект по созданию комплекса переработки топливного конденсата

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила комплекс по перевалке газового конденсата в Сургутском районе ООО «Сургут перевалка».

В настоящее время компания готовится к реализации масштабного инвестиционного проекта по созданию комплекса переработки топливного конденсата. Технический директор компании Андрей Захаров отметил, что в рамках совместного проекта с «Газпром газэнергосеть» рассматривается возможность строительства комплекса технологических установок по переработке фракций объемом 700 тысяч тонн сырья в год.

«В составе конденсата присутствуют тяжелые фракции углеводородов, что делает его транспортировку очень затратной. Новый перерабатывающий комплекс позволит получать судовое топливо, малосернистое, а также дизельное арктическое топливо класса «Евро 5, – рассказал Захаров. – По предварительным расчётам срок окупаемости комплекса составит 10-12 лет, рентабельность - 18-20 процентов. Проект позволит создать 250-300 высокотехнологичных рабочих мест».

Комарова поручила принять все необходимые меры для скорейшего запуска и реализации проекта.