​Сбербанк тестирует сервис по снятию наличных в кассах магазинов

Ранее в сети появилась информация, что некоторые компании тестируют сервисы по снятию наличных в кассах магазинов. Данные подтвердили представители Сбербанка, сообщают «Ведомости».
Компания действительно занимается тестом нового сервиса. Технология снятия наличных в кассах магазинов тестируется совместно с MasterCard, подтвердила директор дивизиона эквайринг и дебетовые карты Сбербанка Светлана Кирсанова.
Технология может работать следующим образом: клиент расплачивается за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, вводит пин-код, далее банк, выпустивший карту, одобряет покупку и выдачу наличных
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