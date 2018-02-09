​Сбербанк тестирует сервис по снятию наличных в кассах магазинов

Ранее в сети появилась информация, что некоторые компании тестируют сервисы по снятию наличных в кассах магазинов. Данные подтвердили представители Сбербанка, сообщают «Ведомости».

Компания действительно занимается тестом нового сервиса. Технология снятия наличных в кассах магазинов тестируется совместно с MasterCard, подтвердила директор дивизиона эквайринг и дебетовые карты Сбербанка Светлана Кирсанова.

Технология может работать следующим образом: клиент расплачивается за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, вводит пин-код, далее банк, выпустивший карту, одобряет покупку и выдачу наличных