В Нижневартовске СурГПУ представит новую модель обучения особенных детей

Семинар-практикум на эту тему проходит в Нижневартовской санаторной школе. Его участниками стали учёные Регионального ресурсного центра СурГПУ и педагоги опорных образовательных центров Югры, которые работают с детьми с ОВЗ.

Научные сотрудники ресурсного центра СурГПУ представят коллегам новую модель обучения детей с расстройствами аутистического спектра. Её особенность в том, что она включает в себя два варианта обучения: вместе с обычными детьми (в ресурсном или обычном классе) или в отдельных классах (с учениками, имеющими сходные образовательные потребности).

- Для того чтобы создать эту модель, мы проанализировали опыт федерального ресурсного центра и школ, которые обучают детей с аутизмом, - рассказала Анастасия Сорокина, младший научный сотрудник ресурсного центра СурГПУ. - Наша модель отличается от предыдущих комплексностью, она объединяет в себе лучшие образовательные практики. В зависимости от особых потребностей ребёнка и реальных возможностей образовательной организации, её руководители и учителя смогут выбрать подходящую схему. На основании этой модели по обучению детей с аутизмом будут разработаны методические рекомендации для опорных центров Югры.Родители особенных детей и педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, могут обращаться за консультациями в Региональный ресурсный центр СурГПУ по адресу: resurs_centre@surgpu.ru

Сколько детей с аутизмом в Югре?

По данным Департамента здравоохранения Югры по состоянию на 31 декабря 2016 года, на диспансерном учёте в медицинских организациях с нарушением развития «ранний детский аутизм» состоит 176 несовершеннолетних, «синдром Аспергера» – 5 детей, «атипичный аутизм» – 107 молодых людей, имеющих установленную группу инвалидности.