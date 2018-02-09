​В Нягани открыли крытый хоккейный корт

В Нягани открылся крытый хоккейный корт, а по сути, многофункциональная площадка для занятий различными видами спорта. Теперь няганцам доступны хоккей и фигурное катание зимой, волейбол и футбол летом.





Общая площадь спортивного объекта составляет две тысячи квадратных метров, размер хоккейной «коробки»: 56х26 метров. Ледовую площадку одновременно смогут посещать 25 человек в смену. Для болельщиков оборудованы трибуны.

После того, как была перерезана красная лента, сказаны приветственные слова, на новой хоккейной арене прошли товарищеские матчи между командами Нягани, Октябрьского района, Игрима и Урая.