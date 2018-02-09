​Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина приговорили к 13 годам строгого режима

Суд Южного-Сахалина признал бывшего губернатора Александра Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов, сообщает «Meduza».

Его приговорили к 13 годам лишения свободы строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

«[Бывший заместитель Хорошавина Сергей] Карепкин приговорен к восьми годам заключения и штрафу в четыре миллиона рублей. [Бывший советник Андрей] Икрамов получил девять с половиной лет и оштрафован на 176 миллионов рублей. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен будет выплатить 2,5 миллиона рублей штрафа без реального лишения свободы», – пишет Интерфакс.