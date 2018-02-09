​Путин рассказал о научной части своей предвыборной программы

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта для обмена знаниями и должна стать центром притяжения научных талантов, сообщают «Ведомости».

Путин дал понять, что это станет одной из тем ежегодного послания президента Федеральному собранию. Близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» говорили, что в послании будет часть предвыборной программы Путина.

«Мы обязательно будем создавать здесь, в России, лучшие условия для исследований, современную, надежную инфраструктуру, в том числе для жизни и работы», — обещал Путин в четверг в Новосибирске. Кадровый вопрос — один из важнейших для науки, отметил он. «И молодые, и заслуженные ученые должны видеть, что в России работать интересно», — призвал президент.

Путин дал понять, что Россия претендует на мировое лидерство в научной сфере: «Укрепление научного потенциала для будущего страны — вопрос принципиально важный. В мире происходят кардинальные технологические изменения, по своему масштабу они сопоставимы с эпохой технологических революций и эпохой открытий и научных революций, которые радикально меняли уклад жизни людей на нашей планете. Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собственными технологиями и знаниями, компетенциями. Они становятся важнейшим ресурсом развития, обеспечивают суверенитет страны - без всякого преувеличения».