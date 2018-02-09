​Ханты-Мансийский НПФ вручил подарки лангепаским педагогам

По традиции Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд стал партнером муниципального этапа конкурса «Педагог года».
В Лангепасе за это звание боролись 30 воспитателей, педагогов дополнительного образования, психологов, молодых и уже опытных учителей
На протяжении четырех дней демонстрировали жюри свои навыки, доказывали эффективность своих педагогических методик.
В итоге, победителями в разных номинациях стали:
- Воспитатель д\с №9 «Солнышко» Марина Линина
- Педагог-организатор гимназии №6 Анна Скобелева
- Психолог д\с №10 «Белочка» Гюзель Хандакова
- Учитель школы №1 Денис Злобин
- Учитель школы №5 Юлия Зайкина
Все победители получили подарки от Ханты-Мансийского НПФ.
Педагоги Лангепаса, как и работники всех бюджетных учреждений Югры, имеют право на льготу «Две пенсии для бюджетников».
В Лангепасе поддержкой бюджета Югры при формировании будущей пенсии воспользовалось около тысячи человек, около ста из них уже получают дополнительную окружную пенсию. Максимальный размер на сегодня – 12 145 рублей, эту сумму пенсионер получает ежемесячно в дополнение к своей основной пенсии.
Как в «Добрыне» спорт и патриотизм развивают // руководитель клуба Владимир Собакарь, 13 февраля в 12.00