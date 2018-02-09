В Сургуте открылся международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица»

Участников ожидают два плодотворных дня: защита проектов, обсуждение актуальных тем за круглыми столами, работа выставки и даже «Бал науки». Журналисты Медиацентра познакомились с проектами, обсудили проблему переработки пластиковых банок и даже побывали на крыше буровой установки в центре пустыни.

Выставленные вдоль стен яркие стенды, баллоны для нефти, живой мох, уменьшенные компрессорные механизмы, аппаратура для погружения в виртуальную реальность - все это лишь малая часть из представленной на форуме атрибутики. В просторном зале сургутского государственного университета размещена специализированная выставка инновационных проектов в области ТЭК «Инновации. Развитие – 2018».

Стараясь ни один проект не обделить вниманием, мы знакомились с каждым по очереди. Гости из Красноярска были ближе всех к входу.

«Я расскажу о рециклинге алюминиевых банок. Ведь увеличение количества отходов вызывает необходимость их переработки. И нашей главной задачей стала возможность использовать выброшенные банки как вторичное сырье, перерабатывая в различную продукцию, сберегая экологию. Конечные результаты показали, что получившееся вещество, можно использовать в медицине или парфюмерии», - отмечает Екатерина Задверняк, Сибирский федеральный университет Институт цветных металлов и материаловедения.

Подхватил нашу беседу Роман Скрипальщиков, коллега Екатерины: «На мой взгляд, острой проблемой в студенческой среде стоит привитие культуры бережного отношения к использованному пластику. Поэтому мы начали применять вертикальный гидравлический пресс для брикетирования. Он помогает, как минимум, эффективно использовать складские помещения».

После разговора с ребятами, заботящимися об экологии, нас ожидало знакомство с почитателями своей малой родины.

«Мы считаем, что необходимо привлечь внимание к Нижневартовску – нефтяной столице России. Разрабатывая проект автобусной обзорной экскурсии, мы хотели, чтобы у гостей нашего города была возможность узнать об уникальных памятниках и достопримечательностях. Поэтому и программу решили сделать разнообразной, начиная от посещения первой скважины на озере Самотлор, заканчивая достопримечательностями в черте города и школой буровых кадров», - делится Вячеслав Лебедев из Нижневартовска.

Глаза разбегаются от обилия экспонатов: с одной стороны рассказывают об автоматизированной системе экономии топлива, которая позволит снизить расходы компании более чем на 25%, с другой стороны предлагают улучшенное оборудование для нефтеперерабатывающих предприятий.

Напоследок мы оставили погружение в виртуальную реальность. Надев специальные очки, мы телепортировались на буровую скважину посреди пустыни. У нас была возможность перемещаться между этажами, (где, кстати, мозг сыграл злую шутку – заставил бояться высоты).

Но, тем не менее, представители из Москвы рассказали, что применение современных технологий позволит новым сотрудникам быстрее адаптироваться на новых объектах и уверенно практиковаться с, незнакомыми для них, приборами.

Отметим, что уже сегодня пройдет торжественная церемония закрытия форума, где состоится награждение победителей конкурса инновационных проектов, а пока можно посмотреть фотографии в Медиацентре.