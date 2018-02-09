​Памфилова прокомментировала ситуацию с бюллетенями

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала, что визуальная разница в избирательном бюллетене между действующим президентом России Владимиром Путиным и другими кандидатами возникла просто потому, что его должность так называется, сообщают «Ведомости».

«Все четко по закону. Но у него просто должность так называется!» - сказала Памфилова. Она подчеркнула: информация о кандидатах, которая указана в бюллетене, – это то, что получено от них самих, а также с ними согласовано.

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что сведения о каждом кандидате занимают одинаковую площадь в бюллетене вне зависимости от объема информации.