Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов и группы из семи тренеров и врачей, оспаривающих у МОК свой недопуск на зимнюю Олимпиаду-2018, сообщает «Meduza».
Суд пояснил, что арбитражная комиссия не обладает соответствующей юрисдикцией для выноса вердикта.
Заявления в арбитраж против Международного олимпийского комитета подавали:
- Татьяна Бородулина (шорт-трек)
- Павел Кулижников (конькобежный спорт)
- Александр Логинов (биатлон)
- Ирина Старых (биатлон)
- Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина)
- Денис Юсков (конькобежный спорт)
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