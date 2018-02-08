​В спорткомплексе Сургута обнаружили труп. Убийца сам сдался силовикам

Работники скорой помощи сообщили в дежурную часть УМВД о том, что в фойе одного из спортивных комплексов Сургута обнаружен труп мужчины с многочисленными ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Силовики установили личность погибшего и начали розыскные работы. Однако небольшое время спустя в отдел полиции №1 пришел мужчина и признался в данном убийстве.

По предварительным данным мужчины занимались в спортивном зале данного комплекса, между ними на почве личный неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого один нанес другому несколько ножевых ранений.

Сейчас сотрудники полиции, совместно с представителями Следственного отдела устанавливают хронологию событий и все обстоятельства. В результате которых будет дана квалификация данному преступлению и будет выбрана мера пресечения.