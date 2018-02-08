​Абонент занят. Владимир Путин заявил, что у него нет смартфона

Владимир Путин в ходе заседания совета по науке и образованию, который прошел в Новосибирске, не то, что бы удивил, но как минимум заинтересовал общественность заявлением о том, что у него нет смартфона. Неожиданное признание прозвучало после того, как один из ученых заявил о том, что «у всех есть смартфоны».

Кроме того, напоминают «Ведомости», на встрече с молодежью из «Сириуса» президент говорил, что практически не пользуется интернетом. Как писал в своей книге «Вся кремлевская рать» Михаил Зыгарь, Владимир Путин славится среди элит довольно консервативным подходом к техническим новшествам. В частности, он в основном пользуется защищенными линиями связи, а с информационной средой контактирует через отчеты, которые ему распечатывают различные службы.