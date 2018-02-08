​«ТурСтат» назвало самые популярные у туристов города России

Аналитическое агентство «ТурСтат» обнародовало данные о количестве внутренних туристов: в 2017 году оно выросло до 56,5 миллионов, что на три процента больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает РИА Новости.

На первом и втором месте среди городов по популярности у туристов, конечно, две столицы России — Москва (21,6 млн) и Санкт-Петербург (7,5 млн). На третьем — Сочи (6 млн). Также в первую десятку входят Владивосток, Казань, Екатеринбург, Астрахань, Нижний Новгород, Сергиев Посад и Суздаль. Отмечается рост турпотока в Ярославль, Выборг и Великий Новгород.