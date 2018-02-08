Центризбирком утвердил образец избирательного бюллетеня. Его уже высмеяли в соцсетях

Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах, пишут «РИА Новости».

Бюллетень будет содержать восемь фамилий кандидатов: первым номером станет Сергей Бабурин, за ним по алфавитному порядку расположатся Павел Грудинин (2-й номер), Владимир Жириновский (3), Владимир Путин (4), Ксения Собчак (5), Максим Сурайкин (6), Борис Титов (7), а замкнет "восьмерку" Григорий Явлинский.

Пользователи социальных сетей сразу же обратили внимание то, что у семи из восьми кандидатов поля с биографией густо заполнены текстом. И только у одного все максимально лаконично.