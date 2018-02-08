​12 февраля в «Камертоне» пройдет депутатский прием граждан по личным вопросам

В понедельник 12 февраля с 17:00 до 19:00 в ДК «Камертон» состоится совместный депутатский прием граждан по личным вопросам, сообщает дума города Сургута.
«Единый день приёма граждан» – это проект партии «Единая Россия». Прием граждан будут вести:
- Галина Резяпова – заместитель Председателя Тюменской областной Думы,
- Александр Сальников – заместитель Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
- Любовь Малышкина – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
От Думы города Сургута приём будут осуществлять:
- Председатель Думы –Надежда Красноярова,
- заместитель Председателя Думы – Артём Кириленко.
Там Айсин только шевелится.