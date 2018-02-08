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​Билеты «Победы» в города ЧМ-2018 оказались дороже «Аэрофлота»

Сегодня, 8 февраля, авиакомпания «Победа» начала продажу билетов на летний сезон 2018 г. (с конца марта до конца октября). Остальные регулярные перевозчики продают билеты на летний сезон с прошлого года, сообщают «Ведомости».

Удивительно, что билеты лоукостера из Москвы в дни чемпионата мира по футболу в города, где пройдут матчи, оказались дороже, чем у «Аэрофлота». Стоит отметить, что «Аэрофлот» позиционируется как премиальный перевозчик и по самому дешевому билету разрешает перевозить 23 кг багажа и и почти любую ручную кладь, а самый дешевый билет «Победы» не позволяет провозить багаж, и в салон можно взять только небольшие предметы.

Самый дешевый билет «Победы» из Москвы в Волгоград в дни ЧМ-2018 будет стоить от 3000 до 5000 руб. в зависимости от даты поездки. У «Аэрофлота» билеты во все дни ЧМ-2018 начинаются от 3254 руб.


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Сегодня в 15:10, просмотров: 147, комментариев: 0


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