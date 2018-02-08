​Основателя «Додо пиццы» вызвали на допрос по делу о наркотиках в заведениях сети

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере в сети «Додо пицца», сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление в facebookоснователя сети Федора Овчинникова.

Предприниматель проходит по делу в качестве свидетеля. «Поступило заявление от некой Прониной Е. В. о том, что под прикрытием сети пиццерий я и наш партнер-франчайзи в Москве занимаемся распространением наркотических средств. Поставки идут из Латинской Америки. Для этого я постоянно езжу за границу, где у нас работают пиццерии для прикрытия. В заявлении, как сказал следователь, был указан мой мобильный телефон», – рассказал Овчинников.

«Собственно, весь допрос заключался в установке моей связи с пиццерией в Медведково, а также моих отношений с партнером-франчайзи, владеющим пиццериями в Москве. Например, следователя интересовал вопрос, сколько раз в месяц я звоню нашему партнеру, поздравляю ли с днем рождения», – указывает бизнесмен.

Бизнесмен назвал абсурдным дело, возбужденное по факту сбыта наркотиков, и пообещал написать заявление о клевете в свой адрес.