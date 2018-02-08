​«Яндекс» будет транслировать Олимпиаду в Пхенчхане

«Яндекс» заявил, что покажет прямые трансляции соревнований Олимпийских игр в корейском Пхёнчхане, сообщает «РБК» со ссылкой на сообщение компании.
Представители «Яндекса» рассказали, что договорились с владельцем прав на трансляцию Олимпиады в России — «Телеспортом». Трансляции стартуют в четверг, 8 февраля, за день до официального открытия Олимпиады.
Ранее, 5 февраля, о планах показать Олимпиаду по договоренности с «Телеспортом» сообщила другая интернет-компания — Mail.Ru Group.
Как в «Добрыне» спорт и патриотизм развивают // руководитель клуба Владимир Собакарь, 13 февраля в 12.00