«Необоснованно отстраненным» от Олимпиады российским спортсменам выплатят огромную премию

В Госдуме подготовили законопроект о компенсации спортсменам, которых «необоснованно отстранили» от Олимпийских или Паралимпийских игр, сообщает «Meduza».

Документ представил член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР).

По данным ТАСС, законопроект вынесут на рассмотрения Госдумы в четверг. Отметим, что в базе данных законопроектов этого документа пока нет.

Проект закона предусматривает, что спортсменам, которых не допустили до Олимпиады или Паралимпиады несмотря на то, что их не обвиняли в употреблении допинга, будет выплачено «единовременное денежное поощрение в размере десятикратного среднего месячного заработка».