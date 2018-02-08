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​В Югре пройдет социальная киноакция «Кино для всех»

АУ «Югорский кинопрокат» реализует социальную киноакцию «Кино для всех». В ней представлены художественные и документальные фильмы, снятые о людях или людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Традиционно, показы кинокартин окружной социальной киноакции будут представлены на всех муниципальных киноплощадках автономного округа. А жителям Сургута и Сургутского района фильмы «Айсылу.фильм» и«Миры» представят их авторы и создатели:

1 марта в г. Сургуте (социальный кинозал «Галерея кино», п. Набережный, д. 7) режиссёр-документалист, продюсер Спиркова Ольга Валентиновна расскажет о героях фильма «Миры».

В Ханты-Мансийске в большом зале Центра искусств для одаренных детей Севера(ул. Пискунова, д. 1) вниманию кинозрителей будутпредставлены:

  • 1 марта - фильм «Герасим» (реж. Р. Мусаев,Россия, 2017);
  • 2 марта – фильм и творческая встреча с режиссером фильма «Айсылу.фильм» Алексеем Барыкиным, а также продюсером кинокартины Олегом Суровым;
  • 3 марта картину «Миры»(Россия, 2017) югорчанам представит режиссёр-документалист, продюсер Ольга Спиркова;
  • 4 марта зрители смогут посмотреть фильм «Карп отмороженный» (реж. В. Котт, Россия, 2017), а 5 марта фильм Дмитрия Светозарова «Тень»(Россия, 2016).

В Киноцентре (ул. Лопарева, д. 4) будут организованы открытые показы фильмов: «Герасим» (реж. Р. Мусаев, Россия, 2017),

  • «Айсылу.фильм» (реж. А. Барыкин, Россия, 2017),
  • «Миры» (реж. О. Спиркова, Россия, 2017),
  • «Тень» (реж. Дм. Светозаров ,Россия, 2016),
  • «Как Витька Чеснок вёз Лёху штыря в дом инвалидов» (реж. А. Хант, Россия, 2017),
  • «Карп отмороженный» (реж. В. Котт, Россия, 2017).

Вход на все кинопоказы социальной акции «Кино для всех» свободный. За пригласительными билетами можно обращаться по месту проведения мероприятий социальной киноакции.

Календарная программа мероприятий социальной киноакции для гостей и жителей Ханты-Мансийска будет размещена на сайтахwww.kinocentr86.ru и www.ugrafest.ru.

Подробную информацию можно узнать по тел.: (3467) 32-14-20.


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Сегодня в 11:44, просмотров: 196, комментариев: 0


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