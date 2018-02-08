В Югре стартовало Открытое первенство округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди юношей и девушек 15 лет и моложе, сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорт».

На соревнования в югорскую столицу приехало 38 спортсменов из Радужного, Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска, Нягани и Сургутского района.

В течение трех соревновательных дней спортсменам предстоит преодолеть на лыжах туристические дистанции в трех дисциплинах: личная, связка и группа.