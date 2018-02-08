​«Рамблер.Касса» временно убрала комиссию на онлайн-билеты в кинотеатры

«Рамблер.Касса» временно отменила комиссию в 10 процентов при покупке онлайн-билетов в кинотеатры сети «Синема парк», сообщают «Ведомости» со ссылкой на холдинг Rambler&Co.

Представитель холдинга рассказали, что отмена комиссии связана с планами по интеграции «Рамблер.Кассы» с Единой федеральной автоматизированной информационной системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Однако комиссия вернется сразу же после завершения интеграции. Когда это произойдет, представитель Rambler&C не смог оценить.