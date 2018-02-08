Накануне в Югре стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям, сообщает администрация Сургута.

Олимпиада пройдет сразу на четырех площадках: в Ханты-Мансийске, Сургуте, Советском и Югорске.

Школьники в возрасте от 10 лет в течении двух дней будут соревноваться по четырем направлениям: 3D-моделирование, 3D-сканирование, объемное рисование художественное творчество, объемное рисование техническое творчество.

Итогом работы участников по направлениям 3D-моделирование и 3D-сканирование станет готовая модель, созданная при помощи работы с виртуальными цифровыми объемными моделями, принтерами и сканерами.

Итоги олимпиады будут подведены на торжественной церемонии закрытия, победители и призеры будут награждены кубками, медалями и дипломами.