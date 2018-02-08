Судьи вынесут решение по российским атлетам до начала Олимпиады

Всего через сутки состоится церемония открытия Олимпиады, и к ее началу судьи, как сообщается, намерены вынести вердикт, сообщает "1tv".

Накануне генеральный секретарь суда заявил: удовлетворение апелляций гарантирует нашим атлетам участие в Играх.

Напомним, что всего было подано 60 индивидуальных исков. От тех, кто никогда не был замечен за нарушениями антидопинговых правила, а также от 13 спортсменов, которых в начале февраля полностью оправдал спортивный арбитражный суд.