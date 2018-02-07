Фурсенко: российская молодежь идет в науку и остается в ней

Помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что молодые россияне осознанно выбирают карьерную траекторию в науке и остаются в ней, тенденцию оттока молодых кадров в постсоветский период удалось переломить, сообщает «ТАСС».
«Что мы видим сегодня? Тенденция
переломилась, молодежь идет в науку и остается в ней. Они выбирают эту траекторию
уже в новых условиях, а не остались в ней с советских времен. И те люди,
которые возвращаются из-за рубежа, приезжают в Россию работать, - они тоже это
осознанно делают. Таких тоже немало", – заявил Фурсенко.
Он подчеркнул, что за последнее десятилетие в России в полтора раза увеличилось количество молодых ученых в возрасте до 39 лет. По его словам, это может означать, что «золотой век» отечественной науки начинается именно сейчас. «В советское время было мало вариантов проявить себя, и наука была одним из этих вариантов. А сегодня - поляна безгранична. И не только в России, но и за рубежом. И, тем не менее, в полтора раз увеличилось количество молодых ученых», - пояснил Фурсенко.
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