​Минтруд объяснил почему доходы россиян падают при росте зарплат

Министр труда Максим Топилин заявил, что падение реальных доходов населения связано с сокращением теневого сектора экономики, сообщает «РБК».

Ссылаясь на Росстат, он рассказал, что несмотря на рост зарплат в 2017 году на 3,4 процента в реальном выражении, располагаемые доходы граждан сократились на 1,7 процента.

«Такого никогда не было, обычно реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, за собой тянула рост реальных доходов», — признался Топилин.

«Мне кажется, что это связано с тем, что у нас как раз теневой сектор, который является поставщиком через расходы статистического учета динамики доходов, он как раз начинает сворачиваться», — пояснил Топилин.



Он уверен, что это происходит благодаря мерам властей по легализации труда, внедрению кассовых аппаратов и политике Центробанка. «Мы активнее стали заниматься легализацией, внедряются кассовые аппараты, наводит порядок ЦБ в банковском секторе, и, соответственно, уже стоимость обналичивания денег становится гораздо дороже», — отметил Топилин.