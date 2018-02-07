​Греф: мне «примитивный» майнинг криптовалют не интересен

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что «примитивный» майнинг криптовалют ему не интересен, сообщает «Интерфакс».

Он также подчеркнул, что его банк не занимается майнингом. «Могу назвать вам десяток других объектов инвестирования с большей доходностью», — сказал Греф, выступая перед финалистами конкурса «Лидеры России» (цитата по «Интерфаксу»).

Однако он признался, что сотрудников Сбербанка часто ловят за майнингом на рабочем месте с использованием оборудования банка.