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​Росконтроль назвал самые вкусные и невкусные темные шоколадки

Росконтроль провел исследование различных марок темного шоколада — «Бабаевский» («Люкс»), «Фабрика имени Крупской» («Особый»), «Вдохновение», Alpen Gоld, «Россия — щедрая душа» («Российский»), «Слад&Ко» и Dove.

Самым вкусным из-за «равномерного распределения вкуса» был признан темный шоколад фирмы «Вдохновение», а самым невкусным — «Слад&Ко».

Однако по общим итогам проверки качества Росконтроль все же рекомендует покупать темный шоколад «Бабаевский», Alpen Gоld и «Фабрика имени Крупской», так как в остальных сладостях содержится недостаточно сухого обезжиренного остатка какао.


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Сегодня в 17:13, просмотров: 24, комментариев: 0


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