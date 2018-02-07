​Пенсионерка «засекретила» банковскую карту на 250 тысяч рублей

К полицейским Нижнего Сортыма обратилась женщина 1951 года рождения. Пенсионерка рассказала, что мошенники украли с ее карты около 250 тысяч рублей.

Накануне на мобильный телефон пострадавшей пришло СМС о списании 8 800 рублей. В сообщении был указан номер банка. Поскольку женщина никаких покупок не совершала в этот день, она позвонила по данному номеру. Неизвестная женщина, представившись сотрудником банка, пояснила, что необходимо пройти в ближайший банкомат и засекретить карту. Что пенсионерка и сделала. Следуя инструкциям мошенницы, она продиктовала коды, приходившие ей на сотовый телефон. Все денежные средства с ее карты были списаны.