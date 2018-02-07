​Впервые Москва догнала и перегнала Петербург по стоимости строительства

Строительство жилья в Москве впервые оказалось дороже, чем в Петербурге. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В 2017 году средняя себестоимость строительства квадратного метра в Москве составила 61,2 тыс. рублей, а в Петербурге (https://pon.ru) — 60,4 тыс. рублей. Занятно, что в 2016 году застройщики столицы тратили значительно меньше — 46 тыс. рублей, чем ставили экспертов в тупик: как же так, строить жилье в Петербурге в полтора раза дороже, чем в Москве. За год москвичи сократили разрыв и даже перегнали свою Северную столицу (https://www.novostroy.su/). Причем в январе-марте москвичи еще сохраняли свои демпинговые цены — по данным Росстата, себестоимость в первом квартале составляла всего 40 тыс. рублей.

Дороже, чем в обеих столицах, строительство квадратного метра обходится только в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах.