Конкурс «Лидеры России» вышел на финишную прямую, сообщает "Первый канал". В Сочи приехали 300 лучших участников. Они прошли отбор из двухсот тысяч заявок. И 100 из них станут победителями.

Итоги будут подведены через несколько дней. Все это время — насыщенная программа.

Финалистам дадут мастер-классы главы регионов, министры, представители крупного бизнеса. Лауреаты получат по миллиону рублей, смогут в течение года учиться у наставников