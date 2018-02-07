Конкурс «Лидеры России» вышел на финишную прямую, сообщает "Первый канал". В Сочи приехали 300 лучших участников. Они прошли отбор из двухсот тысяч заявок. И 100 из них станут победителями.
Итоги будут подведены через несколько дней. Все это время — насыщенная программа.
Финалистам дадут мастер-классы главы регионов, министры, представители крупного бизнеса. Лауреаты получат по миллиону рублей, смогут в течение года учиться у наставников
Как живут в Сургуте люди с аутистическими расстройствами? // Наталья Глотова, 14 февраля в 10.00