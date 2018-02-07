​Росреестр подсчитал количество проданных квартир в новостройках России за 2017 год

В 2017 году в России было зарегистрировано 699 500 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные в сообщении Росреестра.

Больше всего квартир было продано в Московской области (около 95 000 ДДУ). На втором месте - Москва (71 300 ДДУ), на третьем - Санкт-Петербург (около 63 000 ДДУ). В пятерку лидеров по продажам квартир в новостройках также вошли Краснодарский край (49 300 ДДУ) и Ленинградская область (35 700 ДДУ).