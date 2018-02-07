Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин уверен, что повышение в России пенсионного возраста неизбежно, сообщает «Интерфакс».

«Международная организация труда считает, что государство должно обеспечивать минимум 40 процентов (величины пенсии относительно прежнего заработка пенсионера), а с учетом добровольных и накопительных программ это должно быть до 70 процентов, – заявил Кудрин на финале Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" в среду. – Это обеспечивается в разных странах, таких, как Великобритания, Германия, Италия. Значит, мы должны эту программу тоже наметить. Пусть это будет через 10-15-20 лет, но мы должны выйти на эти параметры. В том числе, и повышение пенсионного возраста, без этого не обойтись».

Он отметил, что «важнейшими приоритетами развития являются образование, здравоохранение - сохранение населения, и трудоспособности, и продления жизни, прежде всего, здоровой жизни, и транспортная инфраструктура».

«Это три кита бюджетной и государственной политики - как перераспределить средства. Мы подсчитали на моделях, сколько это дает. Этот маневр дает 1% ВВП по сравнению со всеми другими программами и институтами в течение пяти-шести лет», – отметил Кудрин и добавил: «Это структурные реформы, это надо сделать».

Он заявил, что уже передал соответствующие предложения президенту. В настоящее же время в России пенсия составляет чуть более трети заработной платы, отметил он.

«У нас получается, что относительно средней заработной платы средняя пенсия начинает снижаться. Она сегодня составляет примерно 33-34%, то есть человек, уходящий на пенсию, сразу переходит на треть содержания от того, что он имел, когда он работал», – сказал Кудрин.