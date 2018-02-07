Utair не сорвал ни одного рейса в ходе снежного коллапса в Москве

3 и 4 февраля, в условиях аномального снегопада, Utair выполнил 162 рейса из аэропорта Внуково. Из них 25 рейсов отправились точно по расписанию, 66 задержались менее, чем на 15 минут. Средняя задержка рейса — 29 минут. Ни один вылет не был отменен.

«Сильный снегопад — это большая проблема для сотрудников столичного авиаузла. Авиакомпания благодарит работников аэропорта Внуково за грамотное планирование ресурсов и слаженную работу по расчистке аэропорта. Utair важно доставить всех своих пассажиров до мест назначения с минимальными задержками вылетов, и авиакомпания справилась с этой задачей», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Напомним, что в то время в Москве прошел сильный снегопад — за выходные на столицу выпало 120 процентов месячной нормы осадков. Из-за аномальной погоды в московских аэропортах наблюдались массовые отмены и длительные задержки рейсов.