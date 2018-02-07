​В СурГПУ пройдут городские соревнования по функциональной выносливости «Кубок тотальной крепости»

В культурно-спортивном комплексе Сургутского государственного педагогического университета пройдут городские соревнования по функциональной выносливости в формате командно- спортивной игры с испытаниями «Кубок тотальной крепости».

К участию приглашаются команды в составе 4 мужчин и 2 девушек в возрасте старше 16 лет без противопоказаний по здоровью. Наличие спортивной подготовки приветствуется. В программе 10 станций с различными заданиями (мячи, бревна, канаты, скамейки). Заявки отправляйте по адресу: gabdel85@mail.ru.

Состязания состоятся 10 февраля в 12 часов по адресу Артема, 9. Телефон для справок: 8 9124175817.