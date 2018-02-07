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​Югорчан приглашают на VI Всероссийский форум рабочей молодежи

Молодых специалистов Югры приглашаются к участию в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи, который пройдет 3-7 марта в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр».

Регистрация продлится до 16 февраля в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Наш регион смогут представить не более 20 молодых людей.

К участию в форуме приглашаются представители промышленных, транспортных и аграрных предприятий, актив советов работающей молодежи, победители конкурсов профессионального мастерства, специалисты кадровых служб и служб развития персонала, специалисты по работе с молодежью, координирующие работу по направлению «Карьера и профессиональная траектория».

На форуме молодые люди познакомятся с широким спектром активностей, доступных к реализации на предприятиях в любом регионе страны: внутрикорпоративное предпринимательство, наставничество, туристические клубы, on-line образованием и другое. Кроме этого, акцент будет сделан на работу с информационными ресурсами и новыми медиа – на форуме расскажут, как с помощью видеоблога поведать о себе, своей работе, уникальных умениях и навыках.


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Сегодня в 12:32, просмотров: 127, комментариев: 0


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