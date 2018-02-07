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​Хоккеисты «Югры» проведут мастер-классы в городах Югры // СПИСОК

Фото ugra-hc.ru
Фото ugra-hc.ru

10 и 11 февраля в рамках хоккейного тура по городам нашего округа игроки «Югры» и «Мамонтов Югры» проведут товарищеские матчи и мастер-классы в Сургуте, Когалыме, Нефтеюганске, Радужном, Нижневартовске, Мегионе и Лангепасе.

Мероприятия запланированы с целью популяризации и развития хоккея в ХМАО-Югре, встреч с болельщиками из нашего округа.

Василий Филипенко, генеральный директор ХК «Югра»:

- Третий год подряд клуб организует хоккейный тур по городам нашего округа. С каждым годом растет интерес к этому мероприятию, все больше окружных хоккейных школ изъявляет желание встретиться с нашими игроками. Юные хоккеисты и хоккеисты-любители ждут встречи с «Югрой» и, конечно, с нашими тренерами. Мы проводим для них мастер-классы и товарищеские игры. Во всех городах нас встречают аншлагом. Например, в прошлом году в новом Ледовом дворце в Мегионе трибуны были переполнены, как и в Нижневартовске, и в Лангепасе! И если в прошлом году в КХЛ был плотный календарь, то в этот раз, благодаря олимпийской паузе, мы можем не в ущерб тренировочному процессу отправить в турне почти всех игроков «Югры». Для кого-то это будет впервые, кто-то и с земляками успеет пообщаться, а наши легионеры поближе познакомятся с югорской землей. В силу того, что наш округ территорией с Францию, не всегда и не все болельщики могут посещать наши домашние матчи. Да и игр в выходные дни в этом сезоне было мало. Поэтому на радость болельщикам, мы приедем к ним сами. Добавлю, что по доброй традиции наши игроки придут в онкологическое отделение окружной детской больницы, где нас тоже ждут в гости.

Традиционно команду поделят на два состава. Первая группа отправится по маршруту: Сургут-Когалым-Нефтеюганск. Вторая группа поедет по городам: Радужный-Нижневартовск-Мегион-Лангепас.

Состав 1 группы

Тренерский штаб – Анатолий Емелин, Сергей Гусев и Евгений Хвостов

Генеральный менеджер Евгений Хацей

Игроки: Константин Панов, Максим Пестушко, Виталий Шулаков, Олег Погоришный, Артем Булянский, Илья Проскуряков, Константин Майоров, Павел Гаврилович, Константин Кондрашин.

Состав 2 группы

Тренерский штаб – Игорь Уланов, Андрей Зуев

Игроки: Никлас Бурстрем, Тобиас Виклунд, Войтех Полак, Антон Королев, Александр Комаристый, Александр Угольников, Юрий Козловский, Тимур Билялов, Егор Журавлев, Владислав Катин.

Подробный план мероприятий:

10 февраля

г. Сургут. МАУ «Ледовый дворец спорта»

10:00 – 11:00 - мастер-класс для ДЮСШ «Олимпиец»

11:10 – 11:30 - автограф–сессия

г. Когалым. Ледовый дворец спорта «Айсберг»

16:00 – 16:30 – автограф-сессия

17:00 - 17:40 – мастер-класс для детей

18:00 – 19:00 – матч с любительской командой

г. Радужный. АУ Дворец спорта г. Радужный

13.00 – 13.30 - автограф-сессия

13.40 – 14.40 - мастер-класс

г. Нижневартовск. Крытый хоккейный корт

17.00 – 17.30 - автограф-сессия

17.50 – 18.30 - мастер-класс

18.50 – 19.50 - матч с любительской командой

11 февраля

г. Нефтеюганск. Крытый каток

15:00 – 15:30 – автограф-сессия

15:50 – 16:40 – мастер-класс

17:00 – 18:00 – матч с любительской командой

г. Мегион. Ледовый дворец

12.00 – 12.30 - автограф-сессия

12.30 – 13.30 - мастер-класс

13.50 – 14.50 - матч с любительской командой

г. Лангепас. Дворец Спорта «Лангепас»

17.00 – 17.30 - автограф-сессия

17.40 – 18.40 - мастер-класс

17 февраля

г. Советский. Ледовый дворец спорта

13:00 – 13:30 - автограф-сессия

14:00 – 15:00 - мастер-класс


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Сегодня в 12:11, просмотров: 139, комментариев: 0


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