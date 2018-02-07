Юные сургутянки приняли дебютное участие в международном шахматном фестивале Мoscow Open-2018

Накануне в Москве завершился Международный шахматный фестиваль Мoscow Open-2018. В фестивале приняли участие более 2 тысяч участников более чем из 40 стран мира.

Две юные сургутянки приняли дебютное участие в главном женском турнире. До этого воспитанница сургутского шахматного клуба К-64, ученица школы №6 Марта Воскресенская и ученица Югорской шахматной академии (г.Ханты-Мансийск) Алексеенко Маша принимали участие в этом шахматном фестивале в детской части турнира - среди чемпионов школ (турнир Н).

Алексеенко Маша

В итоговом списке, по окончанию соревнований обе югорчанки заметно поднялись от стартовых номеров и хорошо улучшили свой международный FIDE рейтинг.

Отметим, что совсем недавно юные югорские шахматистки стояли на пьедестале почёта в г.Обнинске, где проходил Всероссийский финал детского Кубка России по классическим шахматам.