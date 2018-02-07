​Из-за сильного тумана в Тюмени массовая задержка рейсов

В тюменском аэропорту «Рощино» из-за сильного тумана массовая задержка авиарейсов, сообщает «РБК Тюмень».

По сообщениям в справочной воздушной гавани, порт не принимает и не отправляет самолеты из-за погодных условий. «Но в ближайшее время работа возобновится», — отметил собеседник агентства.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, разрешение на взлет ожидают пять самолетов. Задержка уже более двух часов.