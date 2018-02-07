​Суд указал Бастрыкину на противоправные действия следователя

Судья Ханты-Мансийского районного суда Людмила Блашкова признала недоработки следователей и потребовала привлечь к ответственности сотрудников СКР, сообщают «Ura.ru».

Постановление было вынесено в адрес главы следственного комитета Александра Бастрыкина. По данным пресс-службы суда, следователю Четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СК России Василию Кошкарову поступали сообщения о возможных противоправных действиях. Сыщику, например, говорили о необходимости привлечь в качестве фигуранта Вадима, брата Раиля Саитханова причастного к ДТП.

На основании этих фактов суд вынес в адрес главы СКР частное постановление о необходимости устранить допущенные нарушения и привлечь к ответственности виновных.