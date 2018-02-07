В Сургуте проходит культурно-просветительский проект «Сказки моей земли». Он позволит приобщить детей к чтению, а также познакомит их с народными сказками и традициями, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ администрации Сургута.

В плане проекта целый ряд мероприятий, которые пройдут при непосредственном участии представителей национально-культурных объединений города. Для большего вовлечения детей и подростков планируется проведение конкурса детских рисунков, викторины на знание героев сказок, а также создание мини-спектаклей по мотивам сказок.

Проект завершится в ноябре текущего года большим торжественным вечером.