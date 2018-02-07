​Занятия учащихся начальной школы в Сургуте отменены

Департамент образования администрации Сургута информирует, что в связи с низкой температурой воздуха занятия первой смены школ города Сургута 7 февраля отменяются для учащихся 1-4 классов. По данным на 7 30 утра в Сургуте и окрестностях -26 — -27 градусов и небольшой ветер. ситуация по второй смене будут сообщена на siapress.ruдополнительно.