Родители вышли на собрание к школе №18. Требуют «зебру» проезду

Пока следователи проводят экспертизу ДТП с гибелью ребенка под колесами мусоровоза, департамент образования проводит очередное совещание с директорами школ по обеспечению безопасности теперь уже не внутри, а снаружи учреждений, горожанам остается только соболезновать и размышлять, как могла произойти трагедия.Раннее утро, дети спешат в школу, их родители – на работу, в это же время на улицах города трудовую вахту несут коммунальные службы. Это и дорожная техника, т.к. утром 9 февраля в Сургуте валил снег, и транспорт, обслуживающий жилищный фонд, который должен вывезти отходы ТБО, отремонтировать все, что неисправно. Плюс еще готовятся к открытию продуктовые магазины, к которым подъезжают фуры с товаром, и тоже в ранние часы. И все спешат.

Сургутяне знают не понаслышке, что с 7 до 9 утра во дворах жилых домов смешиваются в одну кучу пешеходы, автомобили, собаки, санки, грейдеры… Большинство школ и детских садов города расположены в спальных районах. Это очень удобно – шаговая доступность, но только если ходить туда пешком, а не парковаться. Большинство родителей сами усугубляют ситуацию возле школ и детских садов, пытаясь подвезти ребенка как можно ближе к забору.

Водители ругаются друг с другом, ругаются с пешеходами, зачастую на эмоциях резко сдают назад. Свидетелями таких ситуаций очевидцы становятся регулярно. Микрорайон Энергетиков – тому классический пример. Здесь непосредственно во дворах домов расположены две школы и три садика (на ул. Просвещения). При этом вход на территорию школ и тротуар отделяет довольно оживленная (опять-таки из-за передвижений самих жителей) дорога. Только официально он считается внутриквартальным проездом, и максимум, чего смогли некогда добиться депутаты по обращениям родителей – это установить на нем лежачий полицейский.

Однако именно сегодняшнее утреннее ДТП случилось не у крыльца школы, а непосредственно в месте заезда с улицы Энергетиков в сторону улицы Просвещения. Эти участки всегда несут опасность, т.к. машины могут выехать с любой из четырех сторон, пусть и на минимальной скорости. «Посмотрите, здесь справа и слева два магазина, к которым едут покупатели, фуры разгружаются, а с другой – школа, сад и спорткомплекс, куда машины поворачивают утром с Энергетиков, —рассказывают siapress.ruжители района. – Здесь и без этого мусоровоза могло случиться ДТП в любой момент, потому что движение не регулируется»

Именно о необходимости разграничить движение участников дорожного движения вблизи школ хотя бы пешеходными переходами активисты из 18 школы, в которой учился погибший мальчик, собираются сообщить сегодня городским властям через СМИ.

Стоит отметить, что именно в начальной школе регулярно, чуть ли не раз в неделю проходят внеклассные часы по безопасности на дороге. Родителей обязывают обеспечить одежду и рюкзак ребенка светоотражателями, в дневники первоклассникам классные руководители вклеивают карту с безопасным маршрутом «дом-школа».Однако этих профилактических мер оказалось недостаточно, как и опыта водителя «КАМАЗа», который не первый день маневрирует в узких дворах.



«Эти мусоровозы утром постоянно преграждают путь из двора, неужели нельзя перенести их время работы на более позднее время, когда минует «час пик»? Ведь и себе и другим усложняют передвижение между помойками! Дорожная техника – тоже проблема. Не так страшен утренний снег, как караван из тракторов на дороге!» - возмущаются в комментариях к публикации горожане.

Так что вполне вероятно, что поучаствовать в дискуссии и сделать работу над ошибками придется и руководству управляющих компаний и даже представителям департамента городского хозяйства.