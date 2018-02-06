​МИД рекомендует отказаться от поездки на Мальдивы или проявить максимальную осторожность

МИД РФ рекомендовал жителям России быть максимально осторожными во время посещения Мальдивской республики, сообщают «Ведомости».

Ведомство отмечает обострение политической ситуации. Также МИД попросил тщательно обдумать посещение островов. В случае если отказаться от поездки невозможно, то следует сразу после аэропорта направится в место отдыха.

Накануне на Мальдивах власти ввели режим чрезвычайного положения на 15 дней. Причиной стала неспокойная ситуация в стране.